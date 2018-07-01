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Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
НТВ-Беларусь
Вещание HD
Услуга телетекста
Радио
1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
Студия звукозаписи
Спецпроекты
Детское "Евровидение 2018"
"Евровидение-2018"
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"Славянский базар - 2017"
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Беларусь 2
Беларусь 3
Беларусь 5
Беларусь 24
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Вещание HD
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1 канал
Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
Радио "Сталіца"
"Радиус FM"
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Детское "Евровидение 2018"
"Евровидение-2018"
Я знаю!
"Славянский базар - 2017"
Большое Телевидение
"БТ - 60. Наша история"
Триумф. Героям спорта 2016
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Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Хорватия - Дания. 1:1 (3:2)
1 Июля 2018
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания. Счет 1:1 (3:2)
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканалах
"Беларусь 5"
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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