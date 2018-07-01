Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Хорватия - Дания. 1:1 (3:2)

1 Июля 2018
Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. Хорватия - Дания. Счет  1:1 (3:2)

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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