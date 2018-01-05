Александра Саснович - в финале турнира ВТА в Брисбене

5 Января 2018 21:01

Это стало своеобразным рекордом не только для самой спортсменки, но и в истории турнира: впервые теннисистка пробилась в финал из квалификации. Сегодня белоруска в двух сетах одолела Анастасию Севастову из Латвии 7:6, 6:4. И вновь показала себя волевым игроком. Отметим, Александра сейчас 88-й номер в рейтинге, кстати, с понедельника он станет выше, в то время как соперница белоруски занимает 16-ю строчку. Сегодня определилась и вторая финалистка – это 6-я ракетка мира украинка Элина Свитолина. Завтра пройдет финальный поединок. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 12:00. Что ж, пожелаем удачи нашей спортсменке! Верим в ее силы. А подробности сегодняшнего дня - у Павла Капуцкого.

Тяжелая, но красивая победа. 1 час 33 минуты понадобилось нашей Александре, чтобы отправить Анастасию Севастову из Латвии готовиться к другим турнирам.

Первый сет Саснович берет на тай-брейке 7:6 и уходит в раздевалку. Пришлось сменить эластичные бинты. Когда на кону второй в карьере финал, боль отступает. В 2015 белоруска дошла до решающего матча в Сеуле, но там проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу. Соперница тем временем нервничает, общается с тренером и по лицу видно, плохо понимает, что делать дальше.

Александра Саснович, 88-я ракетка мира: "После того как выиграла первый сет, ушла к физиотерапевту. Думала только о ногах в тот момент. Они давали о себе знать, но когда я снова вышла на корт, думала уже совсем о другом. Я была сконцентрирована только на матче, на своей игре. Я вышла в финал и буду готовиться к нему. А после турнира — праздновать".

Счет второго сета 6:4. Историческая виктория Александры и всего белорусского тенниса. К победам Азаренко мы привыкли, а вот Саснович до сих пор больше блистала в играх за сборную.

В ноябре она с Ариной Соболенко едва не разбила команду США на "Чижовка-Арене". Не где-нибудь - в финале Кубка Федерации. Поражение, за которое не стыдно, 2:3.

С учетом квалификации это уже седьмая победа Саснович на австралийском турнире, и она первая теннисистка, кому удалось дойти в Брисбене до финала, начиная с предварительного раунда. Взлет в мировом рейтинге она себе обеспечила. Белоруска поднимется минимум на 25 позиций.

Это значит, Саснович будет не ниже 53-го места. Можно еще выше. В финале белоруску ждет 6-я ракетка планеты Элина Свитолина. Сегодня украинка выбила прошлогоднюю чемпионку Брисбена чешку Каролину Плишкову 7:5, 7:5.

Финал уже завтра в 12 дня по минскому времени, и так получилось, что у Саснович времени на восстановление чуть больше. К тому же у пока еще 88-го номера рейтинга нет сильного психологического давления. Она и так всех удивила. А еще белоруска знает, как надо готовиться.

Александра Саснович, 88-я ракетка мира: "Я буду заниматься любимыми вещами: я буду есть! Я хожу в один и тот же новый французский ресторан и всегда ем ризотто с грибами. Теперь вы знаете, что финалисты едят ризотто с грибами!".

О возрасте девушек говорить не принято, но Саснович всего 23 года. Есть время и возможность заставить говорить о себе больше и громче.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису: "Я считаю, что при ее скоростных качествах, при ее комбинационном мышлении, при тех возможностях подготовки, которые у нас существуют сегодня в стране, можно говорить о топ-20. Это, наверное, не будет сразу, но потенциал, безусловно, такой имеется".

Прямая трансляция финала из Брисбена завтра в 12 часов на "Беларусь 5".