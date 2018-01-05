Спорт
6 Января 2018 21:01
Белоруска Александра Романовская взяла серебро на этапе Кубка мира по фристайлу. Поздравляем!
Новый год с новых побед. Кадры, которые мы получили несколько минут назад. Белорусские фристайлисты продолжают коллекционировать медали этапов Кубка мира. Очередной прошел в Москве. В квалификации борьбу начинали три наших девушки: Анна Гуськова, Александра Романовская и Алла Цупер. Все три без потерь преодолели не только предварительные соревнования, но и первый финал, куда отобралось 12 сильнейших. Более того, наши девушки в Москве в хорошем исполнении выполнили тройные сальто, что особенно радует перед Олимпийскими играми. В итоге серебряную медаль этапа выиграла Александра Романовская.
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