Евгений Королек приносит сборной Беларуси золотую медаль этапа Кубка мира по велоспорту на треке

22 Января 2018 07:04

Как и год назад на аналогичном старте в Лос-Анджелесе, белорусу не нашлось равных в скретче - 15-километровой групповой гонке. В этой же дисциплине Королек выиграл и молодежный чемпионат Европы. На столичном треке наш велогонщик сразу оказался в числе лидеров и не сдал свои позиции до самого конца гонки.

Минский этап Кубка мира был заключительным. Впереди у велогонщиков - февральский чемпионат мира. Кто отправится в Апельдорн, станет известно после 24 января.