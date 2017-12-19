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"Эвертон" одержал волевую победу над "Суонси Сити"
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19 Декабря 2017 12:13

"Эвертон" одержал волевую победу над "Суонси Сити"

"Эвертон" одержал волевую победу над "Суонси Сити" в матче 18-го тура Английской премьер-лиги 3:1. Уэйн Руни забил и отдал голевой пас. "Ириски" набрали 25 баллов и поднялись на девятое место в турнирной таблице.

  

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