"Динамо-Минск" сыграет с "Зенитом"

"Динамо-Минск" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - одно из самых интересных противостояний советского футбола спустя много лет переносится на европейскую арену. Жребий свел эти клубы в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Уже точно известно, что на матче будет аншлаг - билеты сметали со скоростью 15 квитков в минуту.

В каком настроении футболисты "Динамо" подходят к статусному поединку - спросим у нашего спортивного обозревателя Андрея Козлова.

Приветствую с чаши стадиона "Динамо". Отсчет до матча Лиги Европы уже пошел на минуты. Стадия - 3 раунд квалификации. Но примечательна она тем, что в гости к белорусскому клубу едет заметный европейский клуб. Один из самых титулованных в России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА - "Зенит" из Санкт-Петербурга. Но наше внимание обращено, конечно, к минскому "Динамо".

Накануне съемочная группа Агентства теленовостей побывала на тренировке "Динамо" в Стайках - заряд футболистов ощущался позитивный. Каждый игрок "бело-голубых" поздоровался с журналистами и принялся за дело. Открытую часть занятия (она длилась 15 минут) главный тренер Сергей Гуренко провел в стороне от команды, а перед этим дал эксклюзивное интервью моему коллеге Станиславу Липскому.

Летом из "Динамо" ушли лидеры Нойок, Быков и Сарока. Но оптимизма, как вы только что слышали, Гуренко не занимать. А вместе с "Зенитом" не приехал самый популярный на сегодня игрок команды Артем Дзюба, он еще не до конца восстановился после чемпионата мира. Российская команда же накануне опробовала динамовский газон.

Cейчас рядом со мной Кристина - дочь легенды белорусского спорта Юрия Курненина, который на этом стадионе "Динамо" своей игрой в 80-ые производил фурор.

"Зенит" играл здесь на стадионе "Динамо" осенью 2008 года. Это был первый лигочемпионский опыт борисовского БАТЭ. Наш клуб тогда уступил действующему обладателю Суперкубка Европы 0:2.

Обязательно обращаю ваше внимание, что встречу покажет телеканал "Беларусь 5" в 19:50. Будет очень интересно. Мы с вами увидимся в выпуске "Панорамы", там все подробности матча и антураж.