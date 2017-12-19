16 Декабря 2017 12:10

Дерби белорусского гандбола в минском спорткомплексе "Уручье". В третий раз в сезоне местный СКА встретится с действующим чемпионом - "БГК имени Мешкова". В Бресте "армейцы" обыграли оппонента, а вот встреча в столице завершилась ничьей. В турнирной таблице СКА опережает БГК на три очка. Получится ли у брестчан приблизиться к лидеру первенства, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 14:50.