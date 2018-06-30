Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Уругвай - Португалия. 2:1

30 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/8 финала. Уругвай - Португалия. Счет 2:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале "Беларусь 5".

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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