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Радио "Беларусь"
Канал "Культура"
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"БТ - 60. Наша история"
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Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия. 1:2
6 Июля 2018
Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала. Бразилия - Бельгия. Счет
1:2
.
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале
"Беларусь 5"
.
Теги:
#Чемпионат мира по футболу 2018
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