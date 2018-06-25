Чемпионат мира по футболу. Иран - Португалия. 1:1

25 Июня 2018
Чемпионат мира по футболу. Иран - Португалия. Счет 1:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 2".

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#Чемпионат мира по футболу 2018

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