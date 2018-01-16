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Чемпионат Европы по биатлону в 2019 году пройдет в Раубичах
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16 Января 2018 17:01

Чемпионат Европы по биатлону в 2019 году пройдет в Раубичах

Сегодня исполнительный комитет Международного союза биатлонистов доверил проведение первенства Беларуси. Форум пройдет с 18 по 24 февраля. Кроме того, напомним, в следующем году Раубичи примут и летний чемпионат мира по биатлону.

А еще в нашей стране может пройти Суперкубок УЕФА - 2020. Беларусь выразила готовность принять столь значимый футбольный форум.

  

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