Чемпионат Европы по биатлону в 2019 году пройдет в Раубичах

16 Января 2018 17:01

Сегодня исполнительный комитет Международного союза биатлонистов доверил проведение первенства Беларуси. Форум пройдет с 18 по 24 февраля. Кроме того, напомним, в следующем году Раубичи примут и летний чемпионат мира по биатлону.

А еще в нашей стране может пройти Суперкубок УЕФА - 2020. Беларусь выразила готовность принять столь значимый футбольный форум.