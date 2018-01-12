Бронза у Антон Кушнира

13 Января 2018

Медаль у лыжного акробата из Беларуси. В американском Дирвелли Антон Кушнир берет бронзу на этапе Кубка мира по фристайлу. Наш соотечественник уступил китайцу Ци Гуанпю и Максиму Бурову из России. Также в финал вышел наш Максим Густик. У него пятое место. Напомню, неделю назад на этапе в Москве Кушнир взял золото. В общем зачете Кубка мира Антон идет на второй позиции. Всего на два очка его опережает Буров.

В соревнованиях женщин лучшая из наших Анна Гуськова - пятое место. В общем зачете Кубка мира белоруска вторая. Очередной этап пройдет на следующей неделе в Лейк-Плэсиде.