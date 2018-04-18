Главная>>Спорт>>Брестское "Динамо" побеждает "Днепр" 2:0
Спорт
RSS
Брестское "Динамо" побеждает "Днепр" 2:0
Скачать Поделиться

19 Апреля 2018 12:11

Брестское "Динамо" побеждает "Днепр" 2:0

Брестское "Динамо" благодаря точным ударам Савицкого и Фемейе 2:0 побеждает "Днепр" в первом поединке 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу. Ранее с таким же счетом БАТЭ переиграл "Неман". Ответные игры пройдут 2 мая.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =