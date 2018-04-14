Большой хоккей собрал полные трибуны "Чижовка-Арены"

14 Апреля 2018 21:08

В споре за главный трофей среди любителей на призы Президентского спортивного клуба сошлись сильнейшие команды по итогам чемпионата - команда Президента Беларуси и хоккеисты из Минской области. Счет в финальной серии - до 2 побед - перед этой встречей был 1:0 в пользу хозяев. И несмотря на любительский статус, страсти на льду не уступают финалу мирового первенства. Кто стал победителем - знает Елена Горельчик.

Главный приз хоккейного турнира - переходящий кубок. Он был изготовлен 11 лет назад. С того времени сменил трех владельцев. Один раз трофей выигрывали хоккеисты Минской области, еще раз - Гомельской. В этом году гомельчане стали бронзовыми призерами. Восемь лет и до сегодняшнего дня он находился у команды Президента.

Неделю назад в Молодечно команда Президента Беларуси переиграла хоккеистов Минской области со счетом 12:8, но финальная серия длится до двух побед. А значит сегодня гости имели шанс отыграться.

Бывших хоккеистов не бывает - любительский турнир для экс-профессионалов как отдушина, возможность продлить жизнь в спорте. В составе обеих команд-финалистов наравне с любителями хоккеисты, некогда игравшие даже в национальной сборной. Такой хоккей болельщики любят за эмоции, кураж и адреналин.

2:1 по итогам двух периодов - не самый популярный счет для матчей турнира. Болельщики привыкли - шайб в таких встречах с избытком.

Например, самым результативным в этом сезоне получился первый финальный поединок - во вратарские ворота влетело 20 шайб. А меньше всего за игру - по 3 шайбы - забрасывали только в 2 матчах из 26 игр. Всего же за чемпионат красный свет за вратарскими воротами загорался 231 раз.

В перерывах между периодами на льду хоккей другого уровня - для болельщиков. Задачи те же - забросить шайбу в ворота, только без клюшки, да и форма у этих хоккеистов необычная.

Играть в хоккей никогда не поздно. Как пример - уже 17 лет в Беларуси существует чемпионат города Минска среди любителей. Сегодня это три дивизиона, в третьем - самом молодом и многочисленном - играют именно те, кто в этот вид спорта пришел в осознанном возрасте. Утром, к примеру, лечит людей, вечером - с клюшкой на лед.

Алексей Титовец - тренер команды третьего дивизиона, в чемпионате Минска - игрок "Столицы". Его коллега по клубу Дмитрий Дудик сегодня по другую сторону, защищает Минскую область. Здесь все как у профессионалов: игры за сборную региона - как вершина айсберга.

Третий период второго финального матча получился самым результативным. Гости уступали, шли ва-банк, после игроки скажут - подвела дисциплина. Как следствие, большое число удалений. 6:2 итог матча и 2:0 победа в серии. Команда Президента Беларуси выигрывает кубок пятый год подряд и девятый в истории.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер команды Гомельской области Михаил Моцар, Денис Гроть из Минской области был признан лучшим защитником, игрок команды Президента Беларуси Геннадий Савилов - лучший нападающий, а Павел Белый с 20 баллами - это 5 заброшенных шайб и 15 результативных передач - возглавил список бомбардиров соревнований.

А после матча хоккеисты еще не раз скажут друг другу "спасибо за игру" и поблагодарят болельщиков за поддержку. И эти эмоции будут самыми искренними.