Рубрика "Испытано на селе". Корма

8 Января 2018 21:09

"Испытано на селе". Еще один проект сегодня запускает Агентство теленовостей. О сельском хозяйстве, его достижениях и проблемах. Об испытанном аграриями производстве мяса и молока и растениеводстве. И не только. Особая надежда на нетрадиционные для Беларуси бизнес-проекты. Кто-то выращивает экзотические грибы шиитаке, а кто-то занимается пушниной или все глубже уходит в переработку льна. Сегодня речь пойдет о ценной аграрной культуре - кукурузе. Из нее получают крахмал, делают попкорн и используют в качестве пищевых добавок. Примерно две трети мирового производства кукурузы приходится именно на животноводство. Ее добавляют в рацион буренок и птицы. Растет интерес у аграриев и к такой технологии хранения кукурузы, как карнаж. Зерно прямо с поля закладывается в полиэтилен. Специалисты такой способ считают ресурсосберегающим. Почему? Смотрите в нашей рубрике "Испытано на селе".

Карнаж - это плющеное, законсервированное в рукавах зерно кукурузы, чистое зерно или зерно с кочаном влажностью 28-40 %. Консервированная кукуруза теперь и в рационе буренок. Второй год подряд предприятие "Остромечево" добавляет в меню животных карнаж. Зерно кукурузы предварительно плющат и прессуют в полиэтилен. Для этого нужна специальная техника и знания. Многометровые рукава растягиваются вблизи молочно-товарных ферм. Внутри полиэтиленовой консервы - калорийный корм.

Технология заготовки плющеного зерна обходится предприятию вполовину дешевле. Все потому, что традиционный способ хранения кукурузы требует сушки, а это дополнительные затраты на газ. Здесь же зерно привезли прямо с поля и сразу закладывают его в полиэтиленовые рукава.

Преимущества карнажа: максимальное содержание питательных веществ, ароматный, не пылит, имеет хорошие вкусовые качества, практически не поражается плесенью. Еще английские ученые в начале прошлого века установили: при сушке продукта улетучиваются и питательные вещества. Плющеное зерно сохраняет полезные свойства и легче усваивается животными. В прошлом году "Остромечево" заложило пробные 300 тонн. Результаты эксперимента удивили. Сегодня объемы заготовки увеличили втрое. Уже зимой карнаж добавят в рацион молочного стада.

В один такой рукав умещается более 100 тонн карнажа. Хранится плющенка так же, как силос. Основная задача - ограничить доступ воздуха при хранении. К слову, корм готов через месяц после закладки.

Плющеное зерно кукурузы снижает себестоимость продукции животноводства.

Используя плющеное зерно кукурузы, вводя его в рацион, тем самым мы немножко удешевим рацион наших животных. Соответственно, снизим себестоимость продукции животноводства в хозяйстве.

При способе хранения кукурузы в рукавах потери кормов сведены к минимуму.

Технология закладки кукурузы в полиэтиленовые рукава распространена в странах Западной Европы. При таком способе хранения кукурузы, говорят специалисты, потери кормов сведены к минимуму, также не нужны инвестиции в строительство силосных траншей. К тому же никаких специальных гибридов для закладки не требуется.

В этом году в Беларуси урожай больше прошлогоднего - более 1 млн тонн зерна. А эта экономная технология заготовки зерна становится все более популярной, отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Кукуруза - ценная аграрная культура, дает урожай в разных климатических зонах. Можно получить зеленую массу, крупу, муку и масло.

Леонид Заяц, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Это дает возможность увеличить энергопитательность кормов. В кукурузном зерне находится в 3 раза больше крахмала, чем в злаковых травах. Это увеличивает глюкозу в крови, что влияет на молочную продуктивность. Поэтому учитывая эту особенность, наши аграрии в текущем году выбрали для себя очень правильный менее затратный путь - консервированное приготовление кукурузного зерна".

Технологию плющения зерна большинство аграриев считает экономной и удобной. К тому же таким способом можно хранить не только зерно кукурузы, но и жом, и силос.