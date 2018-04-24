Большой футбольный вечер в эфире телеканала "Беларусь 5"

24 Апреля 2018 15:15

Ливерпуль впервые за 10 лет сыграет в полуфинале Лиги чемпионов и полон решимости выйти в главный матч турнира. На пути между тем итальянская "Рома", которая не обделена характером - в четвертьфинале римляне выбили из Лиги чемпионов "Барселону". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 21:45.