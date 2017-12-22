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БГК имени Мешкова терпит второе поражение кряду в розыгрыше SEHA-лиги
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21 Декабря 2017 12:10

БГК имени Мешкова терпит второе поражение кряду в розыгрыше SEHA-лиги

В заключительном матче этого года белорусы на выезде уступили команде "Горенье" 28:37. После одиннадцати встреч БГК четвертый в таблице, опережая идущего следом вчерашнего соперника на 4 очка.

  

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