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Белорусские велогонщики поборются за медали в трех дисциплинах
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21 Января 2018 15:00

Белорусские велогонщики поборются за медали в трех дисциплинах

В заключительный день этапа Кубка мира по велоспорту на треке белорусские велогонщики поборются за медали в трех дисциплинах. Роман Романов и Евгений Королек выйдут на старт в скретче, Роман Тишков выступает в омниуме, а Анна Терех в медисоне. 

  

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