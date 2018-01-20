21 Января 2018 15:00

В заключительный день этапа Кубка мира по велоспорту на треке белорусские велогонщики поборются за медали в трех дисциплинах. Роман Романов и Евгений Королек выйдут на старт в скретче, Роман Тишков выступает в омниуме, а Анна Терех в медисоне.