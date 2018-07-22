Белорусские баскетболистки победно начали юниорский чемпионат мира в Минске

Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет на старте домашнего чемпионата мира едва не упустила победу в игре с Колумбией.

Женская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет на старте домашнего чемпионата мира едва не упустила победу в игре с Колумбией.

На последних секундах южноамериканки сравняли счет - 67:67. Но в овертайме родные стены хозяйкам помогли. Итог - виктория 79:75. К слову, несмотря на выступление в группе, все четыре команды будут играть в плей-офф. Также в нашем квартете японки и француженки. От позиции будет зависеть только соперник в 1/8 финала турнира.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

"На самом деле это праздник для всей баскетбольной нашей общественности. Это большой шанс нашим девчонкам, причем всех возрастов, увидеть баскетбол классный, мировой, увидеть, к чему надо тянуться и за какими звездами идти. Я очень надеюсь, что на этих играх засверкают и наши звезды, а не только звезды зарубежные. И вообще, я очень рад, что Минск все чаще и чаще становится столицей вот таких прекрасных международных соревнований. Очень здорово".

Уже сегодня наша команда проведет второй матч группового этапа. В соперниках - сборная Японии. Эту встречу также в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5", начало в 20:30 в столичном Дворце спорта. Заключительный матч перед плей-офф белоруски проведут 24 июля против француженок.