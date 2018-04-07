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"Бавария" шестой раз подряд выигрывает чемпионат Германии
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8 Апреля 2018 15:19

"Бавария" шестой раз подряд выигрывает чемпионат Германии

В 29-м туре Бундеслиги мюнхенцы на выезде сильнее "Аугсбурга", 4:1. За пять матчей до конца "Бавария" на 20 очков опережает "Шальке".

  

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