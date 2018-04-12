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"Бавария" и "Севилья" разошлись миром - 0:0
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12 Апреля 2018 12:14

"Бавария" и "Севилья" разошлись миром - 0:0

Немецкий клуб, одержавший победу в Испании 2:1, прошел дальше. Жеребьевка ½ финала состоится в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

  

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