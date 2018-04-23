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БАТЭ на выезде обыграл "Витебск"
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24 Апреля 2018 12:11

БАТЭ на выезде обыграл "Витебск"

БАТЭ на выезде обыграл "Витебск" 1:0 в матче 4-го тура чемпионата страны. Гол забил нападающий Михаил Гордейчук. Борисовчане на старте сезона не пропустили ни одного мяча и с 12-ю набранными очками возглавляют турнирную таблицу. У минского "Динамо" — 10 пунктов и второе место.  

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