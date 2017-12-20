Спорт
20 Декабря 2017 13:35
Баскетбол. "Цмокi-Мiнск" - "Бакен Беарз". Онлайн на tvr.by в 18:55"Беларусь 5" продолжит параллельные трансляции разных спортивных состязаний. Сегодня в 18:55 на главной странице tvr.by смотрите онлайн-трансляцию Кубка ФИБА "Цмокi-Мiнск" (Беларусь) - "Бакен Беарз" (Дания). Прямая трансляция матча - только на tvr.by. В записи игру можно будет посмотреть в телевизионном эфире "Беларусь 5" и на сайте в 21:15.
Трансляция финала Кубок Беларуси по хоккею "Неман" (Гродно) - ХК "Гомель" (ответный матч) в соответствии с программой передач начнется на странице телеканала "Беларусь 5" в 18:55.
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