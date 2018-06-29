Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Истборне

29 Июня 2018

Сегодня юная белоруска справилась со сверхопытной теннисисткой из Польши Агнешкой Радваньской. 6:3, 1:6, 6:3. Матч продолжался почти 2 часа. Выход в финал для Арины Соболенко стал первым в карьере. В онлайн-рейтинге WTA Арина Соболенко прямо сейчас занимает 32-е место.

Завтра в 14:30 стартует третий финал с участием белоруски. Соперницей Арины Соболенко станет победительница пары Ангелика Кербер - Каролин Возняцки. Прямую трансляцию титульного матча будет вести телеканал "Беларусь 5"

Отметим, в эти минуты Арина в тандеме Се - Шувей борется за выход в финал парного разряда.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =