Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Истборне

Сегодня юная белоруска справилась со сверхопытной теннисисткой из Польши Агнешкой Радваньской. 6:3, 1:6, 6:3. Матч продолжался почти 2 часа. Выход в финал для Арины Соболенко стал первым в карьере. В онлайн-рейтинге WTA Арина Соболенко прямо сейчас занимает 32-е место.

Завтра в 14:30 стартует третий финал с участием белоруски. Соперницей Арины Соболенко станет победительница пары Ангелика Кербер - Каролин Возняцки. Прямую трансляцию титульного матча будет вести телеканал "Беларусь 5".

Отметим, в эти минуты Арина в тандеме Се - Шувей борется за выход в финал парного разряда.