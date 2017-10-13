Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира WТА в Тяньцзине

12 Октября 2017 19:19

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира ВТА в Тяньцзине и тем самым гарантировала себе в новой версии мирового рейтинга звание первой ракетки страны. В понедельник Арина обойдет Александру Саснович. В 1/8 белоруска справилась с китаянкой Дуань Инь Ин - 6:3, 6:3. А вот в парном разряде этого турнира Соболенко вместе с Ифань Сюй уже в полуфинале обыграли китайский дуэт Чэнь Лян - Цзиньцзин Лу - 6:4, 6:3.