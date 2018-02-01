Знаменитые джаз-музыканты создали в Минске феерию звука

1 Февраля 2018 18:06

Легендарный Рой Янг с большим стажем исполнения джаза, блюза и соула впервые вышел на сцену с молодой певицей Шолой Адизой Фаррар. Их манера исполнения совсем разная. У него - классическая - нью-арлеанская. Она поет в современном стиле и совмещает афробит, соул, фанк. За деликатным процессом создания искусства наблюдала Лариса Гулякевич.

Моменты репетиции. До концерта полтора часа. Музыканты настраивают инструменты. У рояля два вокалиста – молодые люди из США. Легенду - 72-летнего Роя Янга - сразу не узнать! Выглядит на половину моложе. Секрет - джаз.

Джаз называют музыкой без сценария. Однако удачную импровизацию могут сделать только талантливые профессионалы. Легендарная звезда джаза - Рой Янг - в Минске. Он выступает на ритм-энд-блюзовых волнах в солнечном звучании нью-арлеанского джаза.

За 55 лет карьеры Рой Янг дал около 10 тысяч концертов. Он выступал на одной сцене с такими джазовыми звездами, как Рэй Чарльз, Джеймс Браун и Чак Бэрри, Дайан Ривз и American big band, принимал участие в международных джазовых и блюз-фестивалях на всех континентах.

Его творчество - нью-арлеанский классический джаз.

А вот Шола Адиза Фаррар в Беларуси в первый раз и ее джаз совсем иной. Критики называют ее восходящей звездой калифорнийского джаза, который сочетает различные современные стили - такие, как свинг и афробит, фанк, R&B, соул и госпел.

На белорусской сцене состоялась премьера дуэта Роя Янга и Шолы Адизы Фаррар - таких разных в своей манере исполнения и одинаковых в своей верности джазу.

Джазовые звезды выступали в сопровождении солистов Санкт-Петербургской джазовой филармонии и российского саксофониста Дмитрия Попова. Джазовый сезон будет проходить каждый месяц во Дворце профсоюзов.