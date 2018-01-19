Анна Гуськова - серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

20 Января 2018 09:02

Анна Гуськова - серебряный призер предпоследнего перед Олимпиадой этапа Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Соревнования принимал американский Лейк-Плэсид. Белоруска вернула первое место в общем зачете, несмотря на то, что победила австралийка Лидия Лассила. Александра Романовская и Алла Цупер не прошли квалификацию.