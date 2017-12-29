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Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира серии WTA
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30 Декабря 2017 12:08

Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира серии WTA

Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира серии WTA в австралийском Брисбене. 88-я ракетка мира, посеянная под четвертым номером, отдала австралийке Изабель Уоллас всего четыре гейма — 6:3, 6:1. В финале квалификации белоруска встретится с россиянкой Полиной Моновой, 178-м номером рейтинга.

  

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