30 Декабря 2017 12:08

Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира серии WTA в австралийском Брисбене. 88-я ракетка мира, посеянная под четвертым номером, отдала австралийке Изабель Уоллас всего четыре гейма — 6:3, 6:1. В финале квалификации белоруска встретится с россиянкой Полиной Моновой, 178-м номером рейтинга.