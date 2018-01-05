Александра Саснович в решающем матче уступила Элине Свитолиной

6 Января 2018 15:02

От квалификации до финала турнира категории "Премьер" в Брисбене. И это на старте нового сезона. По ходу всех соревнований Александра Саснович показывала красивый теннис, но в решающем матче все же уступила шестой ракетке мира Элине Свитолиной 2:6, 1:6. Украинка крушила Эйсами - десять против одного у Александры, Саснович в отличие от своей соперницы провела в Брисбене восемь матчей, из них только три, чтобы выйти из квалификации. В основном раунде соперницами Саснович были теннисистки, значительно опережающие нашу 88-ю ракетку мира: 11-я в рейтинге Кристина Младенович, 16-я ракетка Анастасия Севастова, игроки четвертого десятка Аннет Контавейт и Ализе Корне. Трижды белоруске приходилось отыгрываться, уступая в первом сете. Александра еще раз доказала, что готова бороться в каждом матче до последнего гейма, что и делала в финале. Но длинная и трудная неделя дала о себе знать.

В обновленном рейтинге WTA уже в понедельник Александра Саснович поднимется на 53-ю позицию, вернув тем самым себе звание первой ракетки Беларуси. Белоруска сделает скачок на 35 строчек вверх. Следующим стартом для нашей теннисистки станет первый в сезоне турнир Большого шлема Australian Open.