Александра Саснович в финале теннисного турнира сыграет против Элины Свитолиной

5 Января 2018 19:07

Определилась соперница Александры Саснович в финале теннисного турнира в австралийском Брисбене. Наша спортсменка сыграет против Элины Свитолиной. В полуфинале украинка переиграла 4-ю ракетку планеты Каролину Плишкову - 7:5, 7:5. Саснович ранее сенсационно одолела Анастасию Севастову - 7:6, 6:3. Белоруска снова показала себя волевым и стрессоустойчивым игроком. Ее не смутил более высокий рейтинг соперницы, занимающей 16 строчку.

Александра Саснович, финалистка турнира WTA в австралийском Брисбене: "У меня сейчас много эмоций, спасибо вам за поддержку. Это был очень трудный матч. Мы обе были близки к финалу, у нас приблизительно одинаковый уровень. Но все же я была чуточку лучше сегодня. Я опять счастлива. Так было и вчера. Но сегодня даже больше счастья. После первого сета я взяла паузу, оценила состояние своей ноги. Главное, что на корте я не думала о своей ноге, я сосредоточилась на игре, сконцентрировалась. Так посоветовал мне мой тренер. Я не думаю о праздновании. Это еще не конец. Попразднуем после завтрашнего финала".

Первый в карьере Александры титульный поединок пройдет завтра. Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 12 часов. Турнир в Брисбене имеет категорию "премьер", его призовой фонд 894 тысячи долларов.