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Александра Саснович в числе номинанток на звание "Прорыв месяца"
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30 Января 2018 12:16

Александра Саснович в числе номинанток на звание "Прорыв месяца"

Александра Саснович в числе номинанток Женской теннисной ассоциации на звание "Прорыв месяца" по итогам января. Сначала белоруска дошла до финала турнира в Брисбене, а на Australian Open показала свой лучший результат на Больших шлемах - третий круг. В рейтинге белоруска на рекордном для себя 46-м месте.  

  

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