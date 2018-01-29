Александра Саснович в числе номинанток на звание "Прорыв месяца"

30 Января 2018 12:16

Александра Саснович в числе номинанток Женской теннисной ассоциации на звание "Прорыв месяца" по итогам января. Сначала белоруска дошла до финала турнира в Брисбене, а на Australian Open показала свой лучший результат на Больших шлемах - третий круг. В рейтинге белоруска на рекордном для себя 46-м месте.