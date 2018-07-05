Александра Саснович сегодня поборется за выход в третий круг Уимблдонского турнира

5 Июля 2018

Александра Саснович сегодня поборется за выход в третий круг турнира серии Большого шлема - Уимблдон. В соперницах у белоруски Тэйлор Таунсенд из США, она 73-я в мировом рейтинге, за Саснович - 50-я позиция. Напомним, в первом раунде Александра сенсационно выбила из борьбы двукратную победительницу Уимблдона Петру Квитову. Игра Саснович - Таунсенд будет показана на телеканале "Беларусь 5" ориентировочно в 17:30

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