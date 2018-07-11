Выход в 1/8 финала Уимблдона - результат, которого не ожидала сама. Так Александра Саснович резюмировала свое выступление на турнире серии Большого шлема по возвращении на родину. По словам белоруски, свое физическое состояние до старта она не оценивала как оптимальное. Это большое достижение, что придаст сил на ближайший турнир в Москве на грунте, он пройдет с 21 по 29 июля.

Напомним, Александра Саснович провела свой лучший в карьере турнир Большого шлема, где добралась до 1/8 финала. Однако соперница Елена Остапенко из Латвии была сильнее в двух сетах.