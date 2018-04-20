Александра Саснович обыграла Яну Чепелову в Кубке Федерации

21 Апреля 2018 15:20

Возвращаемся на корт "Чижовка-Арены", где только что закончилась матчевая встреча Беларусь - Словакия в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Как стало известно до матча, Словакия произвела замену теннисистки. Вместо Анны Шмидловой на корт против нашей Александры Саснович вышла Яна Чепелова. Буквально только что наша теннисистка победила в двух сетах оппонентку.

Возле "Чижовка-Арены" работает съемочная группа Агентства теленовостей. На прямую связь со студией выходит Кристина Камыш.

Мы следили за матчем. Однако у Международной теннисной федерации существуют строгие правила. Например, во время розыгрышей запрещено разговаривать или перемещаться по стадиону, так как это отвлекает спортсменок. Покидать или занимать места на трибунах разрешено только во время пауз между геймами или сетами.

Поэтому мы просто не хотим мешать нашим девушкам побеждать. К этому моменту уже отыграли свой матч Александра Саснович и и Яны Чепеловой. В первом сете девушки доиграли до тайм-брейка. В итоге победила белоруска, 7-6. Во второй партии у Александры возникли проблемы с коленом. Она вызвала доктора и взяла медицинский тайм-аут. Саша уступала в сете, но сумела собраться и победить, 7:5. Сейчас на корт вышла Арина Соболенко, лидеру нашей команды противостоит Виктория Кужмова.

В мировом рейтинге Соболенко занимает 47 строчку. Соперница - 106-я ракетка мира. До матча нам удалось пообщаться с Ариной. Она поделилась своими ожиданиями.

Арина Соболенко, 47-я ракетка мира: "С Кужмовой я играла на травяных кортах. Я у нее выиграла, 6:4, 7:5. Она довольно непростой соперник, тем более сейчас, когда она занимает свою лучшую позицию в рейтинге. И я вижу, что она на подъеме, в хорошей физической и эмоциональной форме. Поэтому я не могу сказать, что этот матч будет легким для нас. Потому что как они, так и мы — все на подъеме. Я думаю, что будет борьба. И надеюсь, что мы выиграем. Мы постараемся отыграть как можно лучше и как можно быстрее. На самом деле я готова на все 100 %. Были, конечно, после финала на грунтовом корте некоторые проблемы, которые нужно было восстановить, к физиотерапевту сходить. Но сейчас я могу сказать, что я готова на все 100 %".

В воскресенье наши теннисистки соперницами поменяются. Также пройдет парная встреча: Вера Лапко и Лидия Морозова сыграют с дуэтом Яна Чепелова - Виктория Кужмова. Капитаны команд вправе внести замены за час до игры. Вообще, от исхода этого противостояния зависит будущий год. Победитель начнет следующий сезон в восьмерке сильнейших сборных мира, а проигравший опустится в дивизион рангом ниже и будет стартовать с первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации. Отмечу, белоруски по личному и командному рейтингу находятся выше словацких теннисисток.

Матей Липтак, капитан женской сборной Словакии по теннису: "На самом деле, белорусская сборная является лидером этой встречи. В вашей команде игроки с высоким рейтингом, вы в который раз будете играть перед своими болельщиками, которые, несомненно, будут вас поддерживать. Беларусь - главный фаворит, но я все равно верю в свою команду. Я знаю, что мои спортсменки имеют потенциал достичь такого же уровня, который имеют ваши девушки. Поэтому я не волнуюсь за эту встречу".

Прямую трансляцию с корта "Чижовка-Арены" в эти минуты ведет телеканал "Беларусь 5". Ждем побед от наших теннисисток.