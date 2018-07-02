Новые подробности аварии на востоке в Грузии с участием белорусов

2 Июля 2018

Число пострадавших белорусов в ДТП с туристическим автобусом увеличилось до 25 человек. Автобус, в котором находились 27 человек, перевернулся на Гомборском перевале, в грузинском регионе Кахетия. Люди получили легкие и средние травмы. Все пострадавшие были госпитализированы. Как сообщил советник посольства Беларуси в Грузии Олег Гороховик, после получения медицинской помощи, они смогут продолжить отдых в Грузии. Белорусское посольство работает в контакте с пострадавшими.

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =