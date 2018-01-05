5 Января 2018 09:01

Битва за финал теннисного турнира в Брисбене. В эти минуты Александра Саснович на кортах Австралии встречается с Анастасией Севастовой из Латвии. Оппонентка - на 16-ом месте мирового рейтинга, а наша Саша на 88-ой позиции. Тем не менее, на пути к полуфиналу Саснович уже справилась с тремя соперницами, которые располагались выше 50-ой строчки. Первая партия этой встречи осталась за Саснович на тай-брейке - 7:6, Скоро начнется второй сет. Прямая трансляция встречи - на телеканале "Беларусь 5".