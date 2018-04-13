Встреча в Национальном олимпийском комитете. Подробности масштабного совещания

13 Апреля 2018 21:00

Готовь сани летом… Пожалуй, эта общеизвестная народная мудрость раскрывает суть сегодняшнего детального и принципиального разговора о развитии зимних видов спорта. Необходимость масштабного совещания назрела уже давно. Встречу в Национальном олимпийском комитете Глава государства анонсировал еще в марте. Не удивительно, ведь зимние виды спорта – ситуация в этой сфере, перспективы и болевые точки - остаются горячей темой для обсуждения. Да, главные старты сезона позади, но времени на раскачку и отдых нет.

Именно сейчас начинается подготовительный период - своего рода работа над ошибками, чтобы не только новый сезон и следующие игры четырехлетия, но и в целом весь белорусский спорт стал на порядок результативнее. Отсюда и главные акценты руководству отрасли и в первую очередь федерациям - подготовка спортивного резерва – спорт должен стать неотъемлемой частью каждого ребенка. Задача губернаторам - создавать условия на местах, особое внимание - формированию тренерского состава и оплате труда специалистов. Но главное – результат.

Ведь именно победы наших спортсменов – это не только большая политика, но и идеология, а значит и один из приоритетов государства. Согласитесь, ничто так не может вмиг сплотить страну, как триумф атлетов. Это становится темой номер один в каждой семье. Да, за всеми атлетами, которые представляют Беларусь на мировых площадках, стоит целая страна. А значит, выступать на пределе возможностей - их долг. Как, например, наши паралимпийцы - мы все гордились их мужеством и самоотверженной отдачей на выступлениях в Южной Корее.

Но, к сожалению, такие достижения далеко не во всех видах спорта. Что ж, акценты расставлены, ответственные определены. Время действовать. Все подробности масштабного совещания - у Станислава Липского.

Инесса Козлова с 1996 года работает тренером по лыжным гонкам. Ее самая известная ученица - Светлана Сахоненко. Триумф тренера и воспитанницы в Пхенчхане, разумеется, не мог остаться незамеченным на самом высоком уровне. После возвращения в Беларусь и Светлана, и Инесса во Дворце Независимости награждены лично Александром Лукашенко за выдающиеся спортивные успехи.

А вот после этого награждения Президент в формате круглого стола затрагивает проблемные моменты в зимних видах спорта, разговор длится порядка полутора часов, но эта беседа становится одной из самых ключевых в карьере Инессы Козловой.

Белорусский лыжный спорт находится в кризисе - Олимпиада в Пхенчхане этому подтверждение. Лучший результат в Южной Корее - 27 место Александра Воронова. Базовый зимний вид спорта срочно требует перезагрузки, поэтому сегодня в Национальном олимпийском комитете этот вопрос вновь поднимают, причем с участием Александра Лукашенко. В большом собрании с председателями федераций зимних видов спорта Александр Лукашенко подчеркивает: мириться с текущим положением дел Глава государства не собирается.

Председатель федерации лыжных гонок Андрей Коваленко в своем докладе сетует на тотальные ошибки тренерского штаба при подготовке к Играм в Пхенчхане, отмечая факт нежелания ряда специалистов на местах передавать перспективных спортсменов в следующее звено подготовки, объясняя это потерей в зарплате. Новое руководство лыжного союза во главе с Александром Конюком ситуацию уже исправляет, причем не только с кадровым ресурсом, но и экономическим - напрямую заключены новые договора о поставке лыжного инвентаря, что позволяет с каждого комплекта сегодня экономить тысячу долларов, но два олимпийских цикла простоя все же дали о себе знать в Южной Корее.

Александр Лукашенко потребовал реорганизовать деятельность Белорусского лыжного союза и выстроить четкое управление внутри его. В настоящее время в этот альянс входят федерации горнолыжного спорта и сноуборда, фристайла, лыжных гонок и спортивный клуб прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Председатель наблюдательного совета Белорусской федерации лыжных гонок Александр Конюк, отвечая на поручение, подчеркнул: в ближайшее время организация будет реформирована. Разумеется, будет сформирован новый тренерский штаб.

Спорт состоит из побед и поражений. Если говорить о главных наших неудачах применительно к зимним видам, то первым в списке стоит хоккей. Восемь лет - или два олимпийских цикла - страна не представлена на главных стартах. Несмотря на все усилия, несмотря на большие средства, вложенные государством, квалификацию пройти не удалось. Не удалось это сделать даже дома: проиграли словенцам. А ведь вся эта балканская нация ненамного превосходит население Минска.

Но что самое обидное в этом - то, что за последние 16 лет белорусский хоккей сделал внушительный скачок вперед в плане развития инфраструктуры - количество ледовых арен выросло до 38, в стране работает 26 специализированных хоккейных школ, количество учащихся в которых более пяти с половиной тысяч, однако соответствующих результатов болельщики не видят - задача национальной сборной на грядущий ЧМ в Дании сохранить прописку в элитном дивизионе.

Очевидно, в хоккее назрели структурные изменения, и их в жизнь собирается претворить новая команда руководителей во главе с Семеном Шапиро. Меры, в том числе и не популярные. Одна из основных касается финансов. Деньги, которые есть в хоккее, перераспределят, чтобы стимулировать настоящую конкуренцию, чтобы не было очень богатых и очень бедных, чтобы не было разгромных счетов 13:1 или 12:1. Национальной сборной, в том числе и к домашнему чемпионату мира - 2021, срочно требуется молодая кровь, а хорошие игроки берутся только из конкурентной среды.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров и его "Юность" от скорых реформ потеряют чуть ли не больше других. Команде скоро представлять страну в Лиге чемпионов, но придется готовиться в условиях лимита - не больше пяти игроков старше 28 лет. Легионерская квота тоже невелика. Придется ставить в состав свою молодежь в надежде, что она вырастет для национальной сборной, все понимают: она сиюминутный результат не даст. Все ради перспективы.

По новому регламенту, который собираются принять в Федерации хоккея, в одной команде может быть не более пяти хоккеистов старше 28 лет. При обсуждении этой нормы некоторые начали бросаться в крайности и вспоминать Конституцию, мол, нарушение права на работу. Но это не так. Сейчас в чемпионате Беларуси 71 человек подпадает под возрастной ценз. После реструктуризации во всех командах страны зарезервируют 75 мест для опытных хоккеистов. То есть даже недобор! Езжай из Минска в условный Жлобин и доказывай свою состоятельность.

Председатель федерации Семен Шапиро в своем докладе останавливается на краеугольном, по его мнению, вопросе в этом виде спорта - в белорусском хоккее личные и коллективные интересы превалируют над государственными. Руководитель федерации также доложил о мерах по выполнению поручения о том, чтобы в хоккее оплачивался, в первую очередь, результат и была высокая заинтересованность в исходе каждой игры. К слову, Александр Лукашенко поздравил Сергея Пушкова с победой "Немана" в Кубке Президента, потребовав как раз соответствующим образом оплатить труд не только чемпионов, но и призеров Экстралиги, подчеркнув в очередной раз принципиальную политику: за результат каждый спортсмен должен получить по заслугам.

Золото женской эстафетной сборной Беларуси по биатлону в Пхенчхане навсегда останется в памяти любителей спорта нашей страны - событие триумфальное, но все же, вспоминая это событие, Президент подчеркивает первое место выиграно случайно.

Андриан Цибульский также рассказал, что главная проблема в биатлоне - подготовка резерва. В этом направлении реализуется инновационная программа поиска и подготовки перспективных детей. В основе концепции - научный подход. Сейчас в Новополоцком училище олимпийского резерва специальную подготовку проходит 12 перспективных биатлонистов. 6 мальчиков и 6 девочек в возрасте от 12-ти до 17-ти лет. К слову, как раз сегодня воспитанники училища посетили Музей Великой Отечественной войны в столице. Александр Кошин - самый старший ученик в группе. Ему 17 лет, через четыре года ему будет 21 - потенциальный участник Игр в Пекине.

Тренерский потенциал в стране есть, заявляет Александр Лукашенко, вспоминая Вячеслава Богуша - тренера-преподавателя Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Барановичского района - вот как уже 9 лет на пенсии, но продолжает трудиться в единственном в Брестской области отделении биатлона в поселке Мир. Не только занимается с подрастающим поколением, но сам ремонтирует изношенный инвентарь, зашивает лыжную обувь. Болеет за спорт и детей, которые им занимаются. Без таких энтузиастов зимних видов спорта уже давно бы в Беларуси не было.

Как раз для того, чтобы поддержать детско-юношеский спорт, в Беларуси и воссоздают производство спортивного инвентаря - второе дыхание получит Телеханская фабрика, которая выпускает лыжи, обувное предприятие "Марко" уже начало заниматься созданием отечественных лыжных ботинок. Не отстают и машиностроители - Минский тракторный уже разрабатывает белорусские ратраки, машины для прокладки лыжни и специализированные комбайны для заливки льда.

О триумфе Анны Гуськовой в Пхенчхане говорили много, но Президент сегодня вспоминая о ее золотом прыжке, отмечает, что касание рукой при приземлении у белоруски было - повезло, что соперницы хуже выполнили свои попытки. Сильнее на две головы нужно быть белорусскому фристайлу сегодня, иначе медальная серия на главных зимних стартах четырехлетия, начиная с 1998 года, для нашего спорта прервется.

Продолжая разговор о проблемах в зимних видах спорта, Александр Лукашенко возвращается к истокам - массовому спорту в стране, подчеркивает, родители должны прививать любовь к физической культуре своим деткам в самом юном возрасте. Сегодня спорт - это здоровье нации и высокая идеология, которая объединяет страну и делает сильнее. Но, начинается все с простого, спартакиады в школе, соревнований "Кожаный мяч", "Снежный снайпер"... Маленькие победы в таких состязаниях для многих ребят - первые шаги к большим свершениям в спорте.

О том, что спорт - это большая политика, Президент говорил еще 20 лет назад, когда увидел клановость и разруху в белорусском спорте. Тогда Александр Лукашенко взял на себя руководство Национальным олимпийским комитетом в качестве общественной нагрузки, сегодня такую же общественную нагрузку возлагает на высших должностных лиц.

Резюмируя конструктивный диалог, Президент обращает внимание на работу губернаторов - глава каждой области сегодня также в конференц-зале Национального олимпийского комитета. Каждый из них - ключевое звено в решении рабочих проблем на местах. А вообще, от каждого министра, спортсмена, тренера зависит, каким будет общий результат. Пока не все получается, поэтому так пристально приходится Главе государства разбирать проблемные темы. Впереди Беларусь ждут ІІ Европейские игры - провалится на которых нельзя, собственно как и на домашнем ЧМ по хоккею 2021 года.

В конце разговора Президент вновь возвращается к белорусским паралимпийцам, сверх удачно выступившим в Пхенчхане. Александр Лукашенко говорит спасибо атлетам за силу духа и характер. 12 медалей в активе белорусов в Южной Корее, 4 из них золотые.

Спорт - это по-прежнему идеология государства. За результат - хорошие бонусы, но и спрос жесткий, и не только со спортсменов. Так называемая тройка - вице-премьер, министр спорта и первый вице-президент НОК это хорошо знают.

За выполнение каждого поручения, услышанного сегодня, отвечает тройка: вице-президент НОК Андрей Асташевич, министр спорта Сергей Ковальчук и заместитель премьер-министра Василий Жарко - их работа на контроле Главы Администрации Натальи Качановой. К слову, сразу же после завершения совещания по вопросам развития зимних видов спорта, руководители обсуждают поставленные цели и задачи, намеченные Президентом - времени на раскачку нет. Собственно, как и нет шансов у представителей летних видов спорта обойти аналогичное собрание. Президент сегодня проанасировал его. Но сегодня не об этом, главный посыл для спортсменов остается тем же - за результат каждого ждет соответствующее поощрение, на это деньги в стране есть. И только от желания атлета бороться зависит, как, когда и насколько он станет лучше жить.

Как решаются вопросы подготовки спортивного резерва, формирования тренерского состава и другие ключевые моменты, на которые сегодня нацелил Президент, расскажем в наших следующих выпусках, а также в "Главном эфире" в это воскресенье.