9 Января 2018 19:07

Своим трудом, самоотдачей и упорством они сделали Беларусь богаче духовно и нравственно.

Во Дворце Республики состоялась церемония вручения премий "За духовное возрождение" и специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Стали известны и те, кому покорился белорусский спортивный олимп. Среди лауреатов - врачи, священнослужители, спортсмены, авторские коллективы. Обращаясь с приветственной речью к гостям, Александр Лукашенко подчеркнул - главные герои сегодняшнего торжества делают мир лучше и светлее. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия. Врачи, педагоги, деятели культуры - каждый из них, по словам Президента, в ответе за будущее страны - сохранение и создание духовного наследия Беларуси.

Специальных премий удостоен авторский коллектив Академии искусств за оформление храма в агрогородке Вишнево Минской области. Достойной премии стала и работа издательского дома "Марка". В числе лауреатов спецпремии - народные умельцы Октябрьского районного дома ремесел. А также Лидский районный ДК. Коллектив драматургического театра отмечен премией за активность в год пятисотлетия белорусского книгопечатания. Команда "Минск-концерта" удостоена награды за проведение летнего музыкального сезона в Верхнем городе - благодаря им, в столице царила особая атмосфера, которую прочувствовали и минчане, и гости.

Награду от Главы государства за создание документального цикла "Дело жизни" получили и наши коллеги - авторский коллектив Агентства теленовостей. Это Антонина Станкевич, Александр Атрашевский и Руслан Турков.