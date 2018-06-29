После митинга-реквиема в Тростенце во Дворце Независимости прошли двусторонние встречи

После завершения митинга-реквиема в Тростенце все лидеры отправились во Дворец Независимости, где состоялись двусторонние встречи. Так, австрийская сторона очень высоко оценила вклад Беларуси в сохранение общеевропейской памяти. А Александр Лукашенко в свою очередь отметил весомый вклад Австрии в укрепление региональной безопасности.

О том, как важно в современном мире уметь договариваться, шла речь в ходе встречи с лидером немецкого государства. Александр Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС. В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер дал самую высокую оценку роли Беларуси в преодолении крупнейшего кризиса на европейском континенте.

Также президент Германии выразил особую благодарность за приглашение на открытие второй очереди мемориала в Тростенце.