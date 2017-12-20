19 Декабря 2017 21:02

Проблемные долги в реальном секторе. Это задача с историей и попытки ее решить предпринимались неоднократно. И сегодня во Дворце Независимости озвучили новую инициативу правительства и Нацбанка. Задача - разорвать кредитный порочный круг, в который попали некоторые белорусские предприятия, неспособные погасить задолженность перед банками. При этом из-за растущих просрочек сами финансовые учреждения уже неохотно дают в долг. И это несмотря на рекордное по году снижение ставки рефинансирования. Как найти выход из долгового лабиринта закредитованным предприятиям и отказаться от практики перекладывать проблемы на бюджет? Главные акценты совещания у Президента - в материале Андрея Лаптенка.

В долгах, как в шелках. Ироничность народной мудрости как сухая констатация проблем некоторых предприятий реального сектора. Уровень накопленных ими долгов настолько высок, что объективно не дает развиваться и работать с отдачей. И ведь предприятие не обычный должник, в некоторых организациях работают сотни, тысячи людей, которые невольно становятся ответственными за несостоятельность своего работодателя.

Слово "ответственность" не раз прозвучит на сегодняшней встрече. За канцелярским языком обозначенной темы совещания: "Новые инструменты реструктуризации долговых обязательств в экономике" корни проблем не спрятать! Большинство причин субъективных. С них Президент фактически начинает разговор.

В октябре 2015 принято решение о передаче активов проблемных предприятий деревообработки в управление Банка развития. От государства получены преференции по уплате налогов и таможенных пошлин. В начале 2016-го оказана помощь в виде предоставления коммерческим банкам государственной гарантии в погашении тремя цементными заводами долга по кредитам. Поддержаны предприятия стекольной отрасли, машиностроения. Но сегодня, когда страна вернула финансовую стабильность, вышла на траекторию экономического роста, и все еще с трудом изыскивает резервы, чтобы этот рост поддерживать, способ решать долговые проблемы корпоративного сектора за счет бюджета больше не приемлем.

Наблюдать, как разобьется очередная волна реструктуризации, например, о просчеты в бизнес-планировании, недопустимо. Обращаясь к участникам совещания Александр Лукашенко задает вопрос, являются ли новые инструменты тем единственно правильным решением и главное, прописана ли в предлагаемом правительством и Нацбанком указе ответственность должника?

На кону не только судьба предприятий. Те из них, а таких, пожалуй, большинство, что находятся в регионах, нередко являются градо- или районообразующими. За ними социальный аспект, государство вынуждено поддерживать такие промышленные организации. И именно здесь прямая связь. Управляемое банкротство не выход, в большинстве случаев. Банковская система - это большая цепочка финансовых операций и миллионы людей, которые зависят от ее функционирования. Прекратят все должники возвращать долги, и эта цепочка порвется. Но убытки потерпит не только банк, вкладчики потеряют свои кровные, а предприятия, даже те, которые не числятся в списке проблемных, не смогут выплачивать рабочим зарплату и вскоре остановятся.

Суть предложения правительства и Нацбанка. В проекте указа прописано сразу несколько способов решения вопроса проблемных долгов. Например, передачи прав по кредитному договору другому кредитору уже с дисконтом.

Еще один путь вовлечь банки в процесс управления предприятиями-должниками - когда проблемные долги банки могут обменять на акции предприятия.

Скорее, как исключительный инструмент будет рассматриваться и прощение долга банками. Но этот шаг отнюдь не благотворительность. Главным фактором будет не просто отсутствие перспектив вернуть деньги по кредитному договору, а скорее, способность конкретного предприятия такой шанс использовать. Почти всегда это подразумевает наличие крепкого инвестора и детально просчитанный бизнес-план.

Яркий пример Турция, наш деловой партнер на стыке гигантского экономического региона Европы и Азии и которая небезосновательно рассчитывает к 2023 году войти в первую десятку самых развитых экономик мира. В копилке последних удачных реформ как раз реструктуризация долгов и экономическая амнистия, цель которых стимулировать экономику. Принятый парламентом закон о реструктуризации задолженностей, в том числе и госсекторе, не только пополнил госказну, но и внес вклад в инвестиционную атмосферу внутри страны.

Попытка разогреть экономику, и главным образом реальный сектор — цель последнего года для правительства и Нацбанка. Ставка рефинансирования снижалась 8 раз, дойдя до рекордных 11,5%. Казалось бы, вот они, дешевые банковские кредиты. Но низкую кредитную активность объясняют уже не стоимостью кредитов, а финансовым положением заемщиков. Впрочем, дальнейшее снижение процентных ставок эксперты видят одним из условий расчета по долгам.

Ряд решений принят. Создано Агентство по управлению активами, приняты меры по оздоровлению предприятий сельского хозяйства, ввели механизм реструктуризации долгов через выпуск ценных бумаг, впрочем, рынок финансовых инструментов пока не универсален. У банков должна появиться возможность обменивать долги на акции, как и возможность в исключительных случаях прощать долги. Без такой универсальности не заработает сам рынок проблемных активов. Уже после Совещания во Дворце Независимости, которое продолжалось в закрытом режиме, главный докладчик от правительства первый вице-премьер Василий Матюшевский отметил, что первый шаг к созданию такого рынка сделан.

Василий Матюшевский добавил, что сегодняшняя повестка, по сути, репетиция и часть большого и более предметного разговора с Президентом, в том числе и по конкретным предприятиям, который запланирован на этот четверг.