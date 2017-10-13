В Сочи состоялись саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств

11 Октября 2017 21:01

Главные внешнеполитические новости сегодня приходили из Сочи. Здесь состоялись саммиты Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. По сути - это два поколения постсоветской эпохи. СНГ - старейшее межгосударственное образование, которому в этом году исполняется 26 лет, и на базе которого выросло самое молодое экономическое интеграционное объединение - ЕАЭС. Евразийский союз в 2017-м сработал в плюс: товарооборот увеличился на треть. Хотя у стран-участниц еще много нерешенных проблем, как, например, вопросы тарифов и изъятий. Говорили сегодня и о проблемах СНГ. На них заострил внимание наш Президент. В рамках Содружества вопросы торгово-экономического взаимодействия и безопасности продвигаются крайне медленно. Плохо работает и парламентское измерение сотрудничества: деятельность Межпарламентской ассамблеи не дает должной отдачи. Глава белорусского государства, вопреки призывам списать СНГ со счетов, всегда настаивал на том, что этот формат не изжил себя и его нужно сохранить. Отсюда выросло самое продвинутое интеграционное образование - Союз Беларуси и России. Ну а сегодня СНГ остается той уникальной площадкой, где главы государств могут собраться вместе и попытаться выработать взаимовыгодные решения.

О чем договорились в Сочи, знает Ольга Макей.

В этом году местом саммита СНГ стал Сочи, хотя на самом деле главы государств встречаются в 30 километрах от центра курортного города - в Адлере, это один из сочинских районов. Все дело в том, что столица зимней Олимпиады 2014 - самый длинный город в России. Протяженность Сочи вдоль береговой линии Черного моря - 145 километров. По своей территории город-курорт превосходит 28 государств.

Туристический сезон здесь уже завершается, поэтому визиту делегаций СНГ местные жители только рады - это очередная возможность заработать на такси, гостиницах и в магазинах. Поэтому и постоять немного в пробках, пропуская президентские кортежи, кажется, никто не против.

Пока президенты только ехали к конгресс-центру, в закулисье переговорной площадки уже кипела работа журналистов. Небольшой пресс-центр едва умещает всех желающих: на саммиты, а их сегодня сразу два - СНГ и ЕАЭС - аккредитовалось более 200 репортеров.

У парадного входа участников переговоров приветствует президент России. Репортеры шутят, тот случай, когда Путин не опаздывает. Все-таки хозяин саммита и по протоколу должен встречать гостей.

Кстати, пару дней назад российский лидер отметил юбилей. По этому случаю сегодня утром Владимиру Путину подарили щенка алабая по кличке Верный. В Туркменистане среднеазиатских овчарок считают национальным достоянием и даже запрещают вывозить из страны, но ради такого случая….

Впрочем, поздравления с 65-летием в кулуарах наверняка прозвучат не раз, а пока политики настроены на работу. Обсудить предстоит немало.

Саммит глав государств СНГ называют самым значимым событием Содружества в этом году. Для лидеров это возможность встретиться и лично обсудить все самые острые вопросы. А их немало. СНГ 26 лет. По человеческим меркам - возраст взрослый, время принятия самостоятельных решений. Вот и Содружеству пора переходить к конкретным делам. Еще на прошлом саммите в Бишкеке Александр Лукашенко озвучил главную цель Содружества - стать более влиятельной структурой на международной арене. Да, решение об адаптации СНГ к современным реалиям принято, прошло время, а воз и ныне там. Да и главная задача площадки - равные условия для всех участников - выполняется не всегда. Президент приводит в пример вопрос доступа к госзакупкам. Общие правила сформулированы, но работать по ним согласны не все.

Вопрос совершенствования СНГ - сейчас один из основных. Больше четверти века назад, когда многим скептикам казалось, что государства СССР разошлись навсегда, именно Содружество стало продолжением интеграции на постсоветском пространстве. Да, такая площадка нужна, ее даже нередко называют элитным клубом. Но такой статус нужно подкреплять реальными действиями, глобальными проектами. Александр Лукашенко говорит как есть: при Содружестве масса структур, в том числе и Парламентская ассамблея, которые финансируются из бюджета, а вес вопросов и эффективность их работы - невысокая. Например, ни один проект не лег в основу национального законодательства. Выходит, депутаты собираются, но их решения не востребованы. Поэтому белорусский лидер предлагает реформировать работу органов СНГ.

Проблем в СНГ, как и в любой интеграции, действительно немало. Содружество называют "клубом 11", но за круглым столом - не все президенты. Не прилетел Алмазбек Атамбаев - вынужден остаться в Кыргызстане и контролировать подготовку к выборам, которые уже в это воскресенье. Вместо него премьер. Не представлена на саммите и Украина, да и Киев периодически грозит выходом из СНГ, хотя де-юре в нем никогда и не был (устав Содружества не ратифицирован). Но с другой стороны, активнее подключаются к работе Туркменистан и Узбекистан. Несмотря на критику экономического измерения Содружества, товарооборот между странами растет. Тем не менее остаются проблемы, которые мешают прибавить в торговле.

По итогам переговоров президенты подписывают 18 документов. Пожалуй, самый большой пакет касается темы безопасности. В мире не становится спокойнее и это своеобразный пример оперативного реагирования. Президенты поставили подписи под документами о борьбе с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, о противодействии коррупции. Кроме того, страны договорились адаптировать систему ПВО государств СНГ к решению задач военно-космической обороны. Впрочем, о борьбе с угрозами говорил и будущий председатель в СНГ. Президент Туркменистана назвал приоритеты в Содружестве на 2018.

Лидеры поставили подписи и под документами о совершенствовании работы Межпарламентской ассамблеи. Большой блок и гуманитарных тем. Как известно, 2017-ый в Содружестве - Год семьи. Этой теме президенты посвятили совместное заявление. В нем говорится, что сохранение традиционных ценностей - один из главных приоритетов социальной политики в СНГ. Кроме того, 2019-ый в Содружестве объявили Годом книги, а 2020-ый - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной. Определили и культурные столицы на ближайшее время. В 2019-ом такой статус достанется Бресту.

Совет глав государств СНГ для президентов, считай, единственная возможность собраться в таком формате. Конечно, обсуждают не только глобальные дела Содружества, но и двусторонние. В кулуарах белорусский лидер встречается с Президентом Узбекистана. Александр Лукашенко и Шавкат Мерзиёев виделись ровно год назад, в Самарканде.

Взаимная торговля между странами показывает хороший рост, но потенциал куда выше. Страны разработали дорожную карту сотрудничества, Узбекистан готов к кооперации, впрочем, такие примеры уже есть - в строительстве дорожной техники. Есть идеи сотрудничества и в других сферах. Для этого Ташкент готов открыть в Минске диппредставительство - пока в Беларуси по совместительству посол в России.

Сегодня политические реалии таковы, что формат СНГ - это наивысшая интеграционная надстройка на постсоветском пространстве. Именно оно стало прародителем объединений более тесных, например, Евразийского экономического союза. Почти половина участников СНГ сейчас активно сближаются, опираясь на платформу ЕАЭС. К пятерке в качестве наблюдателя стремится и Молдова. Предоставить такую роль Кишиневу договорились во время прошлой встречи. Осталось уладить формальности. Пока Президент Игорь Додон на саммите в качестве гостя.

В узком формате политики общались полтора часа. За закрытыми от прессы дверями. Войдя в зал для встречи в расширенном составе, президенты долго что-то обсуждали со своими командами, советовались между собой. О чем шла речь, остается только догадываться. Тем не менее, слово взял Владимир Путин. Президент России говорил о динамике ЕСАЭ. В 2017-ом она показывает положительный рост. Например, торговля между государствами добавила 30 %.

Президент Армении в своем выступлении говорил о цифровой трансформации ЕАЭС. Это действительно самый актуальный вопрос интеграции. За ускорение этого процесса и Беларусь. Проще говоря, это перевод экономики в Интернет. Это позволит прослеживать движение продукции и услуг, переведет в цифру транспортные коридоры и так далее. Эксперты уже просчитали эффект от цифровизации ЕАЭС к 2025 году. Это создание до 8 миллионов рабочих мест, общий рост ВВП государств интеграции на 11 %. Плюсы ощутят и в Беларуси.

Если не учитывать проблемы внутри интеграции, (а есть барьеры в движении товаров, медленно идет работа по общим рынкам нефти и газа), то на международной арене ЕАЭС действительно выглядит привлекательно. Интерес уже проявляют десятки государств. Например, договор ЕАЭС о зоне свободной торговли с Вьетнамом принес свои плоды. Товарооборот со странами пятерки увеличился почти на 12 %. Между Минском и Ханоем - вырос на четверть. Стать ближе к ЕАЭС стремится и Молдова.

Если обобщить, евразийская пятерка сегодня согласовала 16 документов. Среди них - сотрудничество в области геоинформационных технологий. В перспективе - создание общей для ЕАЭС группировки летательных аппаратов. На первом этапе совместно выпустят пилотный образец спутника, серийное производство и развертывание группировки планируют к 2023 году. Страны одобрили и бюджет ЕАЭС на следующий год. Он составит более 8 миллиардов российских рублей. Президенты подписали и заявление о выполнении внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу нового Таможенного кодекса. По этому документу на площадке ЕАЭС начинают работать с 1 января.

Уже после насыщенного переговорного дня лидеры СНГ отправились на ужин, конечно, без прессы. Но в объективы попали подарки от Александра Лукашенко к юбилею Владимира Путина. Как известно, Президент России коллекционирует марки с изображением известных людей. Теперь коллекцию пополнят выдающиеся персоны Беларуси. В подарок – и бронзовая статуэтка лошади.

Саммиты хоть и подводят своеобразный итог - это не повод расслабляться. Теперь работа будет продолжаться на уровне ведомств и комиссий, чтобы подготовить повестку к следующей встрече президентов. В 2018-ом председателем в ЕАЭС станет Россия, а в СНГ - Таджикистан. Кстати, уже меньше чем через месяц более половины лидеров стран Содружества сядут за стол переговоров уже в рамках ОДКБ. Встреча намечена на конец ноября в Минске. Беларусь в этом году - председатель в организации.