Сегодняшнее совещание у Главы государства - повод еще раз детально проанализировать работу свободных экономических зон

Вопросы повышения эффективности свободных экономических зон неоднократно рассматривались на высшем уровне. Сегодняшнее совещание - повод еще раз детально проанализировать их работу. Главу государства интересовало мнение всех участников разговора, в том числе и губернаторов - свободные экономические зоны есть в каждом регионе. Сегодня они формируют до четырех процентов ВВП. Но с учетом внушительных преференций от них ожидают большей отдачи. В том числе и социальной - заработная плата и условия труда. Президенту сегодня представили и новый проект указа. Речь не о дополнительных льготах для резидентов, а о повышении эффективности работы таких зон. Глава государства проект указа одобрил, планируется, что вскоре он будет подписан, правда, с условием - до конца года инвесторы должны приступить к реализации всех проектов.

В теме разбиралась Ольга Макей. 22 гектара территории, линия длиной в полкилометра, а в ангаре легко бы уместились 20 боингов. Эта компания с литовским капиталом для своего бизнеса выбрала белорусскую прописку. "ВМГ Индустри" специализируется на производстве мебели для известной IKEA. Резидентами СЭЗ "Могилев" они стали в 2013 году, а уже сегодня холдинг – один из крупнейших производителей и экспортеров мебели в странах Балтии. В ближайшие два года планируют вдвое расшириться, а это еще под 30 миллионов евро инвестиций и плюс 200 рабочих мест. В целом трудоустроят полторы тысячи человек. Кстати, продают мебель исключительно на экспорт - от Канады до Японии.

Что вообще собой представляют СЭЗ? Создавались они для того, чтобы стимулировать развитие производств, в первую очередь, высокотехнологичных и импортозамещающих. Да и название говорит за себя: свободная экономическая зона предполагает целый ряд преференций. Имеешь производство в СЭЗ - значит, не платишь налог на прибыль первые 5 лет, а дальше - с 50-процентной скидкой, освобожден от налогов на недвижимость и землю и многое другое.

Вообще в Беларуси таких свободных экономических зон 6. Первой появилась Брестская - ей уже 22 года. Еще есть в Гомеле, в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно. На их территориях зарегистрировано 409 резидентов, а это рабочие места для 122 тысяч человек. Каждые десять лет удваивается и вклад СЭЗ в ВВП страны. Если в 2010 году это было 2 процента, по итогам прошлого - уже 4.

А еще СЭЗ - это почти 13 процентов белорусского производства и 15 процентов экспорта. Вклад в экономику существенный. Потому и государство делает шаги навстречу, то и дело, совершенствуя правила игры.

Например, с января 2017 года вступил в силу новый Таможенный кодекс. С отменой льгот при поставке товаров на рынки Евразийского экономического союза резиденты СЭЗ фактически оказались на пороге больших потерь. Но государство выработало механизм компенсации - этому посвятили совещание у Президента в декабре 2016 года.

Тех, кто работает более 5 лет, освободили от налога на экспортную прибыль, на 5 лет заморозили налог на землю. Входной билет в такой промышленный клуб уже не миллион, а полмиллиона евро.

А еще расширили свободные зоны в Гродно, Бресте и Витебске. Да и в целом, решили, что СЭЗ будут работать в Беларуси до 2050 года. На эти шаги согласился Президент, после заверения о том, что такие меры помогут работать эффективнее. Да, вклад СЭЗ в экономику весомый, но соизмерима ли отдача со всеми преференциями для резидентов?

Пойдем по порядку. Нужны ли сегодня такие СЭЗ? Это свободная зона в Бресте. Первая из всех в стране. Здесь работают 74 резидента из 20 стран. Выпускают все - от продуктов питания и мебели до строительных материалов. Каждый год плюс 5 новых компаний. Привлекают близость границы и льготные условия.

Вообще, для регионов свободные экономические зоны - прочный фундамент. Влияют на развитие промышленности и финансовые показатели. Последними Президент просит не увлекаться. СЭЗ должны работать в интересах всей страны.

Главный вопрос - так каков же эффект от работы зон в последнее время? Среди плюсов - 52 предприятия-резидента государственные, а это и экономическая поддержка, и повышение их конкурентоспособности. За семь лет удвоился и объем прямых иностранных инвестиций - за 2017 год более полумиллиарда долларов. Вместе с тем, доля именно инновационной продукции, которая и должна выпускаться на этих территориях, низкая, не дотягивает и до 10 процентов.

А ведь задачи перед СЭЗ уже не те, что были на этапе создания, в конце 90-ых, сегодня главное производить высокотехнологичный продукт. Предприятия должны конкурировать с другими мировыми и приносить эффект для всей экономики страны.

Это предприятие в Брестской СЭЗ можно назвать уникальным. Занимаются производством индустриальной электроники.

Световые блоки используют в медицине, архитектуре, на музыкальных площадках и даже для подсветки пещер. Последнее - ноу-хау инженеров брестской компании и уже установлено в 60 пещерах на разных континентах и островах.

Учредитель предприятия Сергей Краско не только разбирается в микросхемах, но и сам спелеолог. Вспоминает: еще 20 лет назад в штате было всего 10 энтузиастов, сегодня уже 200 специалистов и сотни тысяч изделий в месяц! Продукция на экспорт, в основном Германия, Дания, Бельгия и Швейцария. А конкурировать с другими производителями на внешних рынках позволяют льготы резидента СЭЗ.

И если у такого предприятия среди белорусских компаний конкурентов нет, то что делать, например, производителям продуктов питания?

Ведь, по сути, на одном и том же внешнем рынке за покупателя соревнуются и резиденты СЭЗ, у которых условия льготные, и нерезиденты, которые несут налоговую нагрузку.

Здесь Глава государства ставит четкую задачу: процесс нужно контролировать, чтобы все были в равных условиях. А вообще сегодня и сами СЭЗ - это инструменты борьбы за инвестора как минимум в Евразийском экономическом союзе.

Что предлагает правительство и хватит ли этого для эффективной работы СЭЗ и роста инвестиций? Подготовлен проект указа. В документе нет новых льгот, но среди ключевых пунктов, например, расширение некоторых СЭЗ за счет перспективных земельных участков. Под все проекты уже найдены инвесторы.

А еще привлекут дополнительные источники финансирования на строительство инфраструктуры в СЭЗ - это дороги, электричество, газ - важные для любого инвестора. Пока это за счет госбюджета и фондов самих СЭЗ. Формированию последних Президент уделил особое внимание.

Вообще, цель этого совещания - сделать работу СЭЗ более эффективной. Но Глава государства смотрит на вопрос шире и детально разбирает все механизмы существования таких зон. Важная тема - условия труда и зарплата. Александр Лукашенко обращает внимание, раз уж работают предприятия со льготами, должна быть и социальная отдача, пока же средние заработки в СЭЗ недостаточны. Контролировать эту тему должны руководители свободных зон - их роль тоже усилят, но и работать должны эффективнее.

В целом предложения Президент поддержал, но с условием - к реализации всех проектов приступить до конца года. Указ подпишут в ближайшее время. Но критерий работы остается прежним: главное - результат.