Самые яркие моменты встречи Президента с представителями СМИ

11 Апреля 2018 21:03

Сегодня есть и те, кому выгодно переписывать историю. А ведь так важно сохранять объективность. Это касается и нас, журналистов. Ведь в современном мире "СМИ мощнее ядерного оружия". Это тезис Президента со вчерашней встречи с представителями крупнейших СМИ Беларуси. 4 часа общения в открытой студии еще накануне расхватали на цитаты, которые держатся в топе новостей и сегодня. Ольга Макей собрала самые яркие моменты встречи и впечатления участников.

Кто-то скажет - конкуренты, но эти люди всегда поправят - коллеги. Именно так между собой репортеры разных СМИ называют друг друга. И хотя медиасфера тоже поле для соревнований, в первую очередь - это поле информационное, где важен общий фон. Общие темы, вот так, все вместе, кажется, еще не обсуждали. Впрочем, на то она и открытая студия, чтобы собрать вместе всех коллег, которые и создают наше информационное пространство.

Но информационное пространство в современном мире зачастую превращается и в поле боя, на котором сталкиваются геополитические интересы и частные амбиции. Целые государства устраивают между собой информационные войны. С одной стороны, лучше так, чем расчехлять оружие, но с другой - сегодня вброшенная новость порой имеет эффект масштабнее разорвавшейся бомбы. Беларусь - мирное государство. И здесь у журналистов задачи схожие с военными: защита своего пространства через объективную информацию и конструктивный диалог с аудиторией.

Впрочем, даже терминология у военных и репортеров похожа. В арсенале телевизионщиков есть "граната" (так называют передатчик беспроводного микрофона), еще есть "пушка" - с ее помощью камера записывает окружающий звук. Как раз и подавать эту окружающую информацию без искажений - главная задача журналиста.

Лидия Заблоцкая - третьекурсница журфака - уже проходит стажировку на "Беларусь 1". Накануне была среди гостей открытой студии, а сегодня рассказывает, как обучают будущих репортеров. Из плюсов - здесь учат всему: и текст писать, и монтировать, и газетную полосу сверстать. Но есть и минус: результат работы в студии не видит никто, кроме самих участников процесса. Да, учебную передачу обсуждают на занятиях, но полного погружения в телевизионный процесс нет. Поэтому что такое "монтаж с колес" или "успеть в эфир", понимают только придя на работу.

Кадровый вопрос - едва ли не главная проблема телевизионной кухни. Хороший репортер на медиарынке штучный, оттого и ценный товар. Вырастить можно, но профессия не из легких: график ненормирован, а жизнь сплошной дедлайн - главное ведь успеть в эфир. Попасть на экран хотят многие, но мечты о красивой картинке разбиваются о непростой труд за кадром. Работать в таком ритме готов не каждый, оттого и задерживаются в профессии единицы.

Ирина Акулович перед тем как возглавить ведущее информагентство страны 9 лет руководила телерадиокомпанией "Могилев". За это время провели масштабную модернизацию, которая позволила расширить линейку проектов. Все для того, чтобы насытить вещание контентом собственного производства. Но для этого расширять нужно и штат профессионалов. А они в дефиците.

Дарья Семенько в штате телекомпании недавно. Но признается, поняла, что такое профессия репортера, только включившись в работу. Несколько месяцев практики за время учебы на отделении журналистики могилевского университета - это слишком мало. Если областные телекомпании - зеркало жизни регионов, а государственные - всей страны, то что же у нас на внешнем контуре? Есть "Беларусь 24", вещает на сотню государств на четырех континентах. А еще - телерадиокомпания "Мир". Как скажет Президент, для постсоветских республик - это едва ли не единственная возможность объективно смотреть друг на друга.

Журналист телекомпании "Мир" Ольга Забелич готовит репортаж из открытой студии. Это сейчас она репортер, а когда-то, закончив консерваторию, мечтала связать жизнь с музыкой - играет на баяне и аккордеоне. Но ведь у музыки и телевидения много общего - сюжет в котором развитие, кульминация. И вот сейчас озвучка, монтаж и о встрече Александра Лукашенко с журналистами узнают во всем мире - вещают шире, чем страны СНГ. О Беларуси - не только новости, но и отдельные программы и спецпроекты.

Встреча в студии на Макаенка на то и называлась открытой, чтобы пообщаться с Президентом смогли не только журналисты, но и зрители. От них - самые необычные вопросы Главе государства: о любимых фотографиях, их пообещали скоро опубликовать; и даже о президентском меню - Александр Лукашенко раскрыл секрет диеты.

Ведущий Евгений Перлин еще и популярный блогер, поэтому гаджеты всегда под рукой. Но за сутки до встречи с Президентом с планшетом вовсе не расставался, пришлось устроить кастинг на лучший среди тысячи вопросов от зрителей.

Евгений Перлин, ведущий Агентства теленовостей: "Получилась действительно открытая студия - все могли задать вопросы. Вот такое тепло, открытость в прямом смысле. Впечатлило, что Глава государства такой же простой человек. Задавал вопросы по поводу интернет-трендов. Он следит, и это круто!".

Вчерашняя встреча и сегодня в топе новостей. Высказывания Президента журналисты быстро расхватали на цитаты - конечно, об изменениях в Конституцию, не исключено что часть функций Главы государства перейдет к другим ветвям власти, о том, что фраза чиновников "без комментариев" - нынче табу, давать интервью - их обязанность.

А телевизионщики приблизились к воплощению мечты - строительству медиацентра.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Конкретные вопросы в ходе встречи затрагивались - начиная от строительства большого медиацентра (это давняя наша мечта), и Президент, в принципе, поддержал эту идею. И, возможно, в ближайшие годы начнется возведение такого объекта. Это, конечно, стало бы большим подарком для нас, это стало бы, я уверен, одним из центров притяжения в Минске. Потому что это не только были бы телекомпании, но и залы для пресс-конференций, для проведения круглых столов - это хорошая новость. И Глава государства сказал, что поддержит нас и в других самых лучших начинаниях. Что касается перевода в HD-вещание, здесь государство тоже, если понадобится, подставит плечо. Хотя лучше зарабатывать самим!".

Время меняется - вместе с ним совершенствуются технологии и подходы в медиасфере. Что неизменно, так это задача журналиста - объективно и оперативно рассказывать о самом важном в стране и мире.