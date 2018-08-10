Президент высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской больницы

Развитие экономики, промышленности, социальной сферы. За этими, на первый взгляд, сухими словами, скрывается огромная работа: от поручений до реализации, а после личного контроля Главы государства. И так с каждым проектом, не важно, речь о глобальном, в масштабах всей страны, или о небольшой местной инициативе, которая улучшит жизнь поселка или городка. Ведь, как часто говорит Президент, за глобальным важно видеть простого человека.

Этот принцип и сегодня был в основе рабочей поездки Александра Лукашенко в Гомельскую область. Она началась на юге страны этим утром с посещения обновленной областной детской больницы. О необходимости реконструкции клиники заговорили еще в 2011. Нашли место, сделали проект. Но его стоимость не позволяла решиться на старт работ. В июне 2016 в ситуацию вмешался Президент. Во время своего визита в Гомель оговорили и щепетильные финансовые вопросы, и сжатые сроки реализации проекта (2 года). Когда все будет готово, Александр Лукашенко обещал приехать и посмотреть на результат. Сегодня Глава государства лично проинспектировал современную больницу и пообщался с ее маленькими пациентами. Впрочем, разговор зашел далеко за рамки темы здравоохранения. Подробности - у Вероники Бута.

Рабочая поездка Президента в регион, как правило, это комплексный взгляд на развитие области. От вопросов экономических (промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность) до вопросов социальных. Глава государства не раз подчеркивал: качество жизни в регионах не должно уступать столице. В особенности, если речь идет о здоровье. Следующая остановка Александра Лукашенко - в областной детской больнице.

Сегодня это настоящий медицинский городок. Новый комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Здесь возможна диагностика заболеваний у детей любого возраста. В больнице готовы принять более полутысячи человек одновременно.

Два года назад в это мало кто верил. Старый корпус больницы (а история медучреждения началась в 20-м году прошлого столетия) уже не соответствовал ни нормам бытовым, ни эстетическим. Здание старое, палаты тесные, банально не хватало мест, отделения ютились по всему городу. Тем временем в год за помощью обращались более 20 тысяч детей. Взволнованные гомельчане пишут открытое письмо Президенту. Глава государства реагирует незамедлительно. Посещая стройплощадку детской больницы летом 2016, Александр Лукашенко поручает: старые здания реконструировать, а рядом возвести новые корпуса для выхаживания новорожденных. Справились за два года, причем не останавливая прием пациентов.

После реконструкции площадь больницы увеличилась втрое - теперь это 35 тысяч современных медицинских квадратных метров. Почти вдвое выросло количество медперсонала - здесь трудится тысяча профессионалов. И буквально с порога Президент обращает внимание и Минздрава, и области на вопрос с кадрами - нужно ли столько? На одного пациента два, а то и три специалиста. Подход должен быть рачительный.

Рачительный подход должен соблюдаться не только в кадрах. Проект оценили в 750 миллиардов, правда, немного удалось сэкономить. Но здравоохранение в целом и, в частности, эта больница должны зарабатывать. Например, на платных услугах.





Все отделения больницы сегодня, наконец-то, в одном месте. С результатами анализов или МРТ уже не нужно мчаться через весь город. Здесь же разместилась и кафедра Гомельского медуниверситета - образование неотрывно от практики. Обучаться, к слову, будут и иностранцы - более 700 человек.

Кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Раньше об этом здесь и не слышали. А потому сегодня в больницу можно (и нужно было бы) пригласить опытного специалиста для обмена опытом. К примеру, заврентгеновским отделением в лечкомиссии, ведь с нее и начинались в стране такие исследования.

5 операционных выполняют любые вмешательства, разве что кроме кардиохирургических - 15-20 операций в день. Пока здесь оборудование с предыдущих времен. Оно неплохое, но не самое современное, о чем два года назад договаривался Президент.

А это отделение для самых маленьких пациентов. Здесь выхаживают деток с экстремально низкой массой тела: меньше килограмма. Это самые тяжелые случаи. Малыши поступают со всей области.

Несмотря на то, что торжественно открыли больницу только сегодня, в палатах уже есть первые пациенты. Ведь строили ее не ради отчета на бумаге, а ради здоровья и жизни детей. В Беларуси для детей делается многое. Младенческая смертность на самом низком уровне. Задача дня сегодняшнего - качество жизни подрастающего поколения, снизить до минимума случаи инвалидности.

Детская областная больница в Гомеле - это общенародная стройка. Ведь расходы на ее возведение покрыл не только бюджет, бизнесмены или меценаты. Часть средств собрали на прошлогоднем субботнике, где трудились всем миром. Трудились не зря. Как минимум 20 тысяч пациентов со всех регионов Гомельщины каждый год (а именно столько в среднем до реконструкции принимала эта больница), будут благодарны за свое здоровье.

Говоря о качестве жизни на Гомельщине, не прошли мимо и других важных тем, которые напрямую на это качество влияют. Это производство, что значит рабочие места, зарплаты, благосостояние региона. Особое внимание целлюлозно-картонному комбинату в Светлогорске и фабрике в Добруше. Один так и не начал работать в полную силу, второй и вовсе еще не запущен.

И если в случае с заводами подвел во многом инвестор, в хозяйствах на востоке и северо-востоке Гомельщины подвели сами руководители. Да, местами регион сложный. Но в каждом из них есть успешные примеры. Значит, проблема в людях.

Тема грамотного управления прошла красной нитью через всю рабочую поездку Президента. Без этого не будет ни хорошего здравоохранения, ни рентабельного производства, ни достойного уровня жизни граждан. И не только на Гомельщине. Грамотное управление должно стать золотым правилом для каждого.