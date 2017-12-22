Промышленность, наука и социальная сфера. О чем говорили на большом совещании у Президента

21 Декабря 2017 21:03

Промышленность, IT, наука и социальная сфера. Об этом сегодня говорили на большом совещании у Президента. В центре внимания - проекты важнейших документов, направленные на развитие традиционных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, деревообработка, а также стимулирование цифровой экономики и обеспечение занятости. Обсудили и новую редакцию Декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Обновленный документ заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Он будет приземленный и сбалансированный. Неизменным останется требование Президента - создание максимальных условий для трудоустройства тех, кто хочет работать. В трудной ситуации - помочь, не желающих работать - заставить. К слову, тема создания новых рабочих мест обсуждалась через призму работы над концептуальным документом для самой прорывной отрасли белорусской экономики - IT. Впрочем, говорили не только о ней. Предметно обсудили положение дел в традиционных наших отраслях: машиностроении, металлургии, деревообработке и стройотрасли. При этом Президент напомнил о своем недавнем поручении: сокращать поддержку для предприятий реального сектора со стороны госбюджета и банков. Еще одна тема - деятельность белорусских ученых и оплата их труда. Заработок в этой сфере должен зависеть от конкретных результатов работы. Итак, на финише 2017-го Президент расставляет все точки над "і" для ученых и промышленных флагманов. Обо всем по порядку наш политический обозреватель Наталья Бреус.

В преддверии Нового года принято не только готовиться к праздникам, но и подводить итоги. Завершать все дела. 2017 войдет в историю Беларуси как время, когда были приняты важные решения, например, для бизнеса и экономики. Но кроме этого на столе Президента приличный пакет документов. Документы очень разноплановые. Эта встреча с правительством и топами госорганов для того, чтобы расставить все точки над “і” для реального сектора, науки и в вопросах занятости. И со спокойной душой завершить этот год.

Подписание важных документов всегда предваряет детальное обсуждение. Такого правила придерживается белорусский Президент. Ведь от этих решений многое зависит. Нужно видеть наперед. Например, за более чем 10-летнее существование Парка высоких технологий стало понятно, решение о его создании было очень своевременным. Ставка на IT сыграла. Хотя в то время цифровая реальность казалась фантастикой. Сегодня она вокруг нас, роботы повсеместно – и это обычное дело. Но нужны условия для дальнейшей трансформации экономики. Их прописали в декрете. Там все - от возможности использования британского права, современных финансовых инструментов, блокчейн, например, до развития новых видов высоких технологий, таких как искусственный интеллект, беспилотники или большие базы данных.

Декрет о развитии цифровой экономики – это не только для IT. Скорее, общие правила игры для всех, кто понимает, что без цифры немыслимо сегодня даже самое традиционное производство. Почти миллиардную прибыль сегодня приносит белорусский Парк высоких технологий. Таких примеров может стать больше.

Документ нужный – нет никаких сомнений. Со дня на день будет подписан. Но вот какие возможности открываются для бизнеса – об этом предстоит предметный разговор с представителями деловых кругов. Уже завтра такая встреча пройдет во Дворце Независимости. Рассчитывают, что вкупе с принятыми шагами по созданию благоприятной сферы для предпринимателей все это станет драйвером роста для частного сектора.

Роботы пока точно не заменят человека, но искусственный интеллект заметно перекраивает рынок труда. Вопросы занятости остаются на первом месте. Декрет о предупреждении социального иждивенчества стал попыткой найти баланс по вопросам трудоустройства. С одной стороны, вывести из тени серую экономику, тех, кто трудился, а налоги не платил. С другой - помочь тем, кто хочет, но не может найти работу. Документ получился не идеальным. Практика показала слабые места. Все это постарались учесть в новой версии.

Т.е. стимулировать занятость будут, но стричь всех под одну гребенку – нет. Не получится - это понимают в правительстве. Поэтому постарались прописать максимально индивидуальный подход в обновленном декрете. При этом власть не снимает с себя задания по созданию рабочих мест.



За год Минтруда сформирует специальную информационную базу. От существующего сбора по возмещению госрасходов откажутся. В полном объеме документ должен заработать с 1 января 2019.

В сфере науки работает более 25 тысяч человек. На съезд ученых неделю назад приехали не все. Но вот вопросы, которые там обсуждали, от внедрения разработок до оплаты труда, касается каждого. Еще в апреле Александр Лукашенко поручил разобраться с вопросами начисления зарплаты ученым.

Создание БелБиограда лоббирует Академия наук. Такой технополис должен стать национальным проектом, который под своей крышей соберет всех, кто развивает биотехнологии, фармпроизводства, нанотехнологии. Это позволит создать более тысячи рабочих мест. Для резидентов хотят предусмотреть налоговые льготы и преференции. По принципу ПВТ. Кстати и располагаться будут рядом.

Стоит ли овчинка выделки? Что это даст науке и экономике? Такие логичные вопросы задает Президент правительству и руководству Академии наук. В целом идея поддержана, но подробный расклад по этому проекту должен быть представлен Президенту в ближайшее время. Планируется, что на начальном этапе БелБиоград будет курировать 30 проектов. На старте это принесет миллионов 200 долларов. А в перспективе - миллиард. Что будет в кармане ученых и за какие новации?

"Купание" в такой ванне способно защитить от электромагнитного излучения датчики, сенсоры, микросхемы. Детали, которые потом станут частью, к примеру, аэрокосмического оборудования, - поясняет 31-летний Алексей Труханов. Он не только ведущий сотрудник лаборатории научно-практического центра Академии наук по материаловедению, но и глава Ассоциации наноиндустрии. В НПЦ он пришел сразу после окончания университета и остался здесь работать, как и старший брат. В лаборатории занимаются не только фундаментальными исследованиями, но и прикладными разработками.

Без новых технологий и модернизации сегодня не выжить промышленности. Это понимали на металлургическом заводе в Жлобине, когда в 2012 взялись за самый масштабный проект обновления в истории завода.

120 метров в секунду – и из раскаленного – прокат становится охлажденным. Сегодня на этом производстве выпускают в месяц примерно 60 тысяч тонн продукции. Работают исключительно под заказ и по предоплате. География экспорта этого сортопрокатного цеха - 33 страны мира. К тому же, это уже принципиально новый вид продукции - с высокой добавленной стоимостью. Катанка, прокат в бунтах, строительная арматура, круглый прокат для автомобилестроения - сегодня БМЗ может предложить именно то, что востребовано на мировом рынке. Но к моменту запуска нового цеха кардинально изменилась ситуация на мировом рынке - цены упали почти в два раза. Соответственно, бизнес-план пришлось пересматривать. Государство подставило плечо.

Поддержка была очень кстати. Выходят на неплохой результат. Нехватка оборотки - бич многих промышленных предприятий сегодня. Если на БМЗ сказалось падение мировых цен, то у многих добавляются просчеты в бизнес-планировании, недоработки прошлых лет. Правительство предлагает отдельным предприятиям поддержку на время трудностей. Кредитная ноша - тяжкое бремя для промышленников, не позволяет эффективно работать и развиваться.

Жесткий подход Президента обоснован. Подпитка из бюджета не может быть бесконечной. Поддержать готовы тех, кто действительно имеет временные трудности. Но при этом работает эффективно, с прибылью, имея в портфеле пакет контрактов. На мировом рынке оживление. Это сразу почувствовала белорусская промышленность. По итогам года плюсует 6 процентов. Есть заказы – выполнить бы. Поэтому для многих, того же БМЗ, МАЗа, "Ивацевичдрев" реструктуризация долгов, бюджетный займ, станет нет очень своевременной. Как в свое время стала модернизация.

Тем, кто действительно работает, пойдут навстречу. Но только при условии перспективных проектов и условия поддержки согласованы более жесткие, нежели предлагали изначально. Причем по каждому - четкий график погашения задолженностей. Но постоянно надеяться на бюджетную соску не стоит. Промсектор должен рассчитывать на себя.