Президент пообщался с журналистами

21 Апреля 2018 21:05

Во время общения Президента с журналистами затронули разные темы, в том числе из сферы политики и экономики.

Говорили, например, о том, что сегодня волнует людей. Это цены. Александр Лукашенко заявил, что основания для их роста нет. Глава государства отметил стабильность в валютной сфере и вопросах инфляции. В прошлом году ее удалось сохранить на приемлемом запрогнозированном уровне.

Александр Лукашенко прокомментировал и перспективы развития отношений с Молдовой.

На неделе состоялся официальный визит Главы белорусского государства в эту страну. Вопрос: насколько на двустороннем взаимодействии может сказаться приверженность первых лиц в этой республике разным политическим векторам? Как известно, президент Игорь Додон - сторонник евразийской интеграции, а правительство Молдовы имеет проевропейские взгляды.

Беседа на Трофимовой кринице получилась нестандартной. Надо сказать, что такой формат общения с белорусским лидером пришелся представителям СМИ по душе. Видимо, на всех сказалась и магия этого места, которое действительно заметно преобразилось по итогам ударного трудового дня.