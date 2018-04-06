Главная>>Президент>>Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая
Президент
RSS
Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая
Скачать Поделиться

6 Апреля 2018 12:01

Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая

О стратегическом партнерстве в военно-технической сфере сегодня говорили во Дворце Независимости. Президент Беларуси встретился с министром обороны Китая.

Сотрудничество между странами давно вышло за рамки совместных учений и тренировок. Контакт налажен в образовании: обмен опытом и знаниями организован на базе вузов обеих стран. 277 китайских военнослужащих получили дипломы Военной академии Беларуси. А в Китае прошли бесплатное обучение 77 белорусских военнослужащих. Кроме того, КНР неоднократно предоставляла Беларуси безвозмездную военную помощь. Так, полгода назад было подписано соглашение на сумму в 4,5 миллиона долларов.

За последние пять лет это уже восьмой визит представителей руководства Минобороны КНР в нашу страну. Как отметил Александр Лукашенко, Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси.

Вэй Фэнхэ, член Центрального военного совета, член Госсовета, министр обороны Китая: "Вы лично внесли весомый вклад в развитие двусторонней дружбы. Наши страны являются добрыми друзьями и партнёрами. И под вашим руководством с Председателем Си Цзиньпином наши страны уже стали железными братьями".

В основе совместной работы двух стран в военно-технической сфере лежат пять международных договоров. Координация действий - зона ответственности Белорусско-китайского комитета по сотрудничеству в области вооружения и военной техники.

  

Другие новости

Новые лица на ключевых постах Новыя асобы на ключавых пасадах Alexander Lukashenko makes new appointments 06.04.2018 07:00 / Президент Новые лица на ключевых постах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =