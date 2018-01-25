25 Января 2018 15:10

Сегодня Президент Беларуси встретился с главой Нацбанка. Павел Каллаур проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на финансовом рынке. Благодаря денежно-кредитной политике последних лет удалось выйти на равновесный курс национальной валюты, который удовлетворяет экспортеров и сдерживает инфляцию. Также предметом обсуждения стало создание специализированной организации по оказанию кассово-инкассаторских услуг. В части функций она станет объединяющей для Нацбанка и двух крупнейших финансовых учреждений - Беларусбанка и Белагропромбанка. Глава государства обратил внимание, что создание новой структуры не должно привести к росту затрат в банковской сфере.

По информации Нацбанка, в ходе создания общества будут оптимизированы дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижены затраты на содержание материально-технических ресурсов, персонала, будет сокращено количество спецавтотранспорта и оружия. При этом регулятор сохранит за собой централизованную управляемость наличным денежным обращением.