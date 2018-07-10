Президент Беларуси требует немедленно заняться развитием Белыничского района

Такую задачу Глава государства поставил сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область. Александр Лукашенко жестко раскритиковал работу районной и областной власти, а также членов правительства, ответственных за регион. Социально-экономические показатели здесь упали.

В то же время, на виду - позитивный опыт СПК "Колхоз "Родина", где создано успешное производство благодаря инновационным подходам и хозяйственному отношению к делу. Президент попросил главу СПК Александра Лапотентова, который уже более 35 лет возглавляет колхоз, помочь председателю райисполкома в развитии района и организации прибыльных производств.

Рабочая поездка Президента в Белыничский район продолжается. В центре внимания сегодня и готовность к уборке урожая в стране. Подробности - в наших следующих выпусках.