Александр Лукашенко сегодня встретится с представителями крупнейших государственных СМИ

10 Апреля 2018 08:01

Президент Беларуси сегодня встретится с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации. Мероприятие пройдет в Белтелерадиокомпании.

Планируется, что перед этим Александр Лукашенко ознакомится с перспективами развития новостного вещания. Президенту расскажут о техническом переоснащении, переходе на вещание в HD-формате. В телестудии на встрече с Главой государства будут присутствовать представители Белтелерадиокомпании, Второго национального канала, "Столичного телевидения", информационного агентства БелТА, редакции газеты "Советская Белоруссия", издательского дома "Звязда" и национального филиала межгосударственной телерадиокомпании "Мир". Все они смогут стать активными участниками общения и задать Александру Лукашенко интересующие их вопросы. Самые интересные моменты и подробности разговора с Президентом в течение дня смотрите в выпусках новостей центральных белорусских телеканалов и читайте в ленте БелТА.

О том, как будет проходить эта встреча, прямо сейчас расскажет наш корреспондент Ольга Макей.

Я сейчас нахожусь рядом со студией "600". Она так называется из-за площади в 600 квадратных метров. Это самая большая телевизионная студия в стране, и именно она сегодня превратится в масштабную площадку для дискуссии о белорусском медиапространстве и не только.

Вот здесь, на трибунах, разместятся около 140 журналистов из разных телеканалов и изданий, а места за этим столом займут руководители крупнейших СМИ страны и, конечно, Президент. Нам, репортерам, которые освещают работу Главы государства каждый день, конечно, хотелось, чтобы в списке предприятий и объектов, на которых бывает Александр Лукашенко, был и главный медиахолдинг страны. Тем более что до этого Президент бывал здесь 14 лет назад. За это время телевидение далеко продвинулось, уже никого не удивишь форматом вещания HD, а сейчас Белтелерадиокомпания начинает масштабную модернизацию, обновляются студии, аппаратные. В ближайшем будущем вы увидите уже совсем новое оформление любимых программ.

Впрочем, каким быть белорусскому телевидению, какие проблемы сегодня существуют в медиапространстве и как информация влияет на современный мир - все это обсудят сегодня в этой студии. Конечно, у журналистов накопилось много вопросов, в том числе и личных. Все они наверняка сегодня прозвучат, ведь на то она и открытая студия, чтобы возможность задать свой вопрос была у каждого.

Кстати, задать свой вопрос Президенту есть возможность и у интернет-пользователей. Присылать их можно на почтовый ящик voprosnomer1@tvr.by. Белорусский лидер в рамках встречи с представителями СМИ ответит на самые оригинальные вопросы.